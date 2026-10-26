وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري دفع التعاون الثنائي والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أكتوبر 2026 11:21 صباحاً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيد أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، يوم الأحد 25 أكتوبر، على هامش في الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات المصرية-الجزائرية، مؤكداً التطلع إلى ترجمة ما تحقق من زخم في العلاقات إلى خطوات عملية تعزز المصالح المشتركة للبلدين، خاصة من خلال متابعة مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما شهد اللقاء التشاور حيال أبرز التطورات الإقليمية، ومن بينها القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان ومنطقة الساحل الأفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، وتعزيز جهود الوساطة والتهدئة لاحتواء التوتر، والحيلولة دون انزلاق المنطقة مجدداً لمواجهات عسكري