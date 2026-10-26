أخبار اليمن : الامين العام المساعد يواسي آل القاسمي

الامين العام المساعد يواسي آل القاسميبعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/حسن ناصر محمد القاسمي، عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية المفتاح، محافظة حجة، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار الامين العام المساعد الى عدد من مناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة المجتمع والإصلاح بين الناس.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الدكتور حسن حسن ناصر القاسمي، واخوانه، وكافة آل القاسمي، بمديرية المفتاح محافظة حجة، عبّر الشيخ عبدالله مجيديع باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب.

مبتهلا إلى المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".