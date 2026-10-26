لمدة 3 أسابيع.. إطلاق حملة قومية لتطعيم (21) مليون طفل بالمدارس ضد الحصبة والحصبة الألمانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أكتوبر 2026 03:37 مساءً - أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، الحملة القومية المجانية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية من مدرسة علي بن طالب الرسمية لغات بمدينة العبور، بمشاركة الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتستمر الحملة لمدة (3) أسابيع.

وتستهدف الحملة تطعيم نحو (21) مليون طفل من المصريين وغير المصريين، من سن (9) أشهر حتى (10) سنوات، لتعزيز المناعة المجتمعية والوقاية من الأمراض المعدية، ومنع إعادة توطن المرض وسد الفجوات المناعية، بعد حصول مصر على إشهاد منظمة الصحة العالمية بخلوها من الحصبة والحصبة الألمانية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الحملة يشارك فيها أكثر من (75) ألفًا من الأطقم الطبية والمعاونة، من خلال (14) ألفًا و(200) فرقة تطعيم، مع تجهيز (5) آلاف وحدة ومكتب صحة، و(25) ألف مدرسة، و(48) ألف حضانة، إلى جانب فرق تغطي دور العبادة والنوادي والأسواق والمناطق النائية.

وحرص وزير الصحة خلال إطلاق الحملة على تشجيع الأطفال والاطمئنان عليهم أثناء تلقي التطعيمات، مؤكدًا أهمية استمرار الحملات الصحية للحفاظ على مكتسبات الدولة.

وعلى هامش الفعاليات، تفقد الوزير والمحافظ مركز طبي الإسكان القومي بالحي الثامن بمدينة العبور، للاطمئنان على انتظام العمل بغرف التطعيم وأماكن الانتظار، وشددا على تكثيف التوعية وتوزيع الكتيبات الإرشادية للتعريف بأهمية التطعيم ومأمونيته، بحضور الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور هشام مجدي، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة.