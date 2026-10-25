ضبط القائمين على مصنع فى القليوبية لتصنيع وبيع إسطوانات الغاز بمنتجات مجهولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية تنسيقاً وقطاع الأمن العام، قيام مسئولى مصنع لتجميع وتصنيع إسطوانات الغاز "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بتجميع وتصنيع وبيع إسطوانات الغاز بإستخدام منتجات مجهولة المصدر بدون تصريح من الجهات المختصة، تمهيداً لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بداخل المصنع على (900 إسطوانة غاز منتج نهائى – 250 إسطوانة تحت التجهيز– كمية من الخامات والمعدات المستخدمة فى التصنيع – 3000 كرتونة فارغة).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.