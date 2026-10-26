منال عوض : بدء إعداد خطة لسرعة تنفيذ مخرجات وتوصيات المنتدى المرتبطة بقطاع التنمية المحلية والبيئة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أكتوبر 2026 11:21 صباحاً -

فى إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وضمن توصيات منتدى مصر 2026 التي أعلنها السيد رئيس مجلس الوزراء.

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، أن الوزارة ستبدأ بشكل عاجل في إعداد خطة محددة لتنفيذ المخرجات الرئيسية والتوصيات ذات الصلة بوزارة التنمية المحلية والبيئة والتنسيق مع الوزارات والجهات التي يتطلب التكامل معها لسرعة تنفيذ التوصيات وضمان التنفيذ وفقاً للتوصيات الصادرة.

وأشارت الوزيرة إلى أنها وجهت بتشكيل لجنة متخصصة بالوزارة تعمل تحت إشرافها و برئاستها لوضع ومتابعة تنفيذ الخطط الكفيلة بترجمة مخرجات وتوصيات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية عملية والتنسيق مع كافة الوزارات و الجهات ذات الصلة بما يضمن سرعة وضع المخرجات على مسار التنفيذ .

وأكدت الدكتورة منال عوض ، أن "منتدى مصر ٢٠٢٦ " الذى عقد تحت رعاية وتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل نقطة فارقة في المسيرة الوطنية المصرية بما قدمه من فرصة للحوار ومناقشة الرؤية التنموية والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية بكافة وزاراتها ومؤسساتها على مدار ١٢ عاماً ، وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن مخرجات وتوصيات المنتدى تعبر بصورة دقيقة عن شواغل واهتمامات الرأي العام وتمثل برنامج عمل واضح للسنوات الثلاث المقبلة يستفيد من الإنجازات الهائلة التى تم تحقيقها فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والبناء عليها .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن من أهم هذه المخرجات التيسيرات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بما يساهم فى تسريع إنهاء الإجراءات ويخفف الأعباء عن المواطنين بالإضافة إلى تقديم التعديلات التشريعية اللازمة على القانون ، مضيفة أنه سيتم التحرك أيضاً لإجراء التعديلات العاجلة المطلوبة على قانون البيئة بما يضمن التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار، والتحرك في ملف التشجير وتنفيذ خطة لمضاعفة الغطاء النباتي والتوسع فى المساحات الخضراء فى جميع المحافظات لتحسين جودة البيئة وتعزيز جهود الدولة فى مواجهة التغيرات المناخية .

وأشارت د.منال عوض إلى أنه سيتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتسريع تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروعات تطوير الريف المصري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وفقاً لجدول زمني في إطار استكمال جهود تطوير القرى المصرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكانها.

وأضافت د.منال عوض أن هناك اهتماماً من الوزارة بملف تطوير الطرق المحلية بالمحافظات وسنعمل على سرعة التنسيق لتنفيذ توصيات المنتدى فيما يخص رفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، والانتهاء من التنفيذ خلال ثلاث سنوات وفقاً لتوصيات المنتدي ، بما يسهم في تحسين حالة الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات ، مضيفة أن الفترة القادمة ستشهد أيضاً خطوات متسارعة لتنفيذ مبادرة "القرية المنتجة"، لتنفيذ توصيات المنتدي بإنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030، وفقًا للميزات النسبية التي تتمتع بها كل قرية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الأنشطة الإنتاجية بالمناطق الريفية وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.