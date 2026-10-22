في مواجهة العقوبات الأمريكية .. البرلمان الأوروبي يمنح المحكمة الجنائية الدولية جائزة ساخاروف لحرية الفكر لعام 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، الخميس، منح جائزة ساخاروف لحرية الفكر لعام 2026 للمحكمة الجنائية الدولية، تقديرًا لدورها في دعم القانون الدولي والعدالة، في وقت تواجه فيه المحكمة عقوبات أمريكية وضغوطًا متزايدة.

وقالت ميتسولا، خلال جلسة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، إن الاتحاد الأوروبي تأسس على احترام التعددية والمؤسسات الدولية، مؤكدة أن الجائزة تأتي تقديرًا للعمل المهم الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في دعم القانون الدولي والعدالة، في ظل ما تواجهه من تحديات غير مسبوقة.

وجاء الإعلان بعد اختيار المحكمة الجنائية الدولية ضمن القائمة النهائية للمرشحين للجائزة، التي تعد أرفع تكريم يمنحه البرلمان الأوروبي في مجال حقوق الإنسان وحرية الفكر.

وينظر إلى منح الجائزة للمحكمة باعتباره رسالة دعم للمؤسسات القضائية الدولية وللقواعد التي يقوم عليها النظام الدولي، في ظل تصاعد الضغوط التي تواجهها المحكمة والجدل المحيط بدور المؤسسات الدولية في إنفاذ القانون والعدالة.