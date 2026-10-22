اطّلع على أهداف مباراة الأهلى والقناة اليوم فى الدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أكتوبر 2026 12:33 صباحاً - تعادل الأهلي مع القناة بثلاثة أهداف لمثلهم في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلى والقناة اليوم فى الدورى

سجل أهداف الأهلي عمر الساعي في الدقيقة 18، والمغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، وأشرف داري في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، بينما أهداف القناة سجلها كل من محمود هاني في الدقيقة 34، وحازم أبو سنة في الدقيقة 54، وياسين مرعي (لاعب الأهلي) بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

تشكيل الأهلي ضد القناة في الدورى- حراسة المرمى ..مصطفى شوبير.

- خط الدفاع .. محمد هانى ، أشرف دارى ، ياسين مرعى ، توفيق محمد.

- خط الوسط .. مروان عطية ، إمام عاشور ، عمر الساعى ، أحمد سيد "زيزو".

- الهجوم .. منصف بقرار ، أشرف بن شرقى.

تشكيل القناة ضد الأهلي في الدورى

- حراسة المرمى: محمد شعبان.

- خط الدفاع: أسامة النجار، إبراهيم سامي، محمد الشبيبي، ومهاب سامي.

- خط الوسط: محمد صادق، محمود بحيري، حافظ إبراهيم، ومحمود هاني.

- خط الهجوم: حازم أبو سنة، وماوولي واياو.