الأمم المتحدة تحذر : 800 ألف صومالى مهددون بالنزوح جراء فيضانات مرتقبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أكتوبر 2026 10:25 صباحاً - حذرت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة من أن أكثر من 800 ألف شخص في الصومال قد يضطرون إلى النزوح من منازلهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بسبب الفيضانات.

تأثيرات ظاهرة النينيو المناخية وموسم أمطار قياسي

والصومال مقبل على موسم أمطار يُتوقع أن يشهد هطول كميات تفوق المعدلات المعتادة، وفق الوكالة، وهو وضع سيزداد سوءًا بسبب اشتداد ظاهرة "النينيو" المناخية.

تشير تقديرات جديدة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة والمجلس الدنماركي للاجئين إلى احتمال نزوح 874,319 شخصًا في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر، وتُعزى 92% من حالات النزوح المتوقعة إلى الفيضانات.

وأفاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الصومال مانويل ماركيز بيريرا أنه يُحتمل فقدان مئات الآلاف من الأشخاص لمنازلهم في غضون أسابيع قليلة فقط، مشيرًا إلى أنه قد سبق أن نزح العديد من هذه العائلات من قبل، ولم يتبقّ لديها سوى القليل جدًا لتعتمد عليه.

وأوضح أن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لمساعدة الناس على حماية منازلهم وسبل عيشهم، والوصول إلى مناطق أكثر أمانًا عند الضرورة، وتجنب دورة أخرى من النزوح.