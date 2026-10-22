شقيقة زعيم كوريا الشمالية توجه تحذيرا لـ سيول .. اعرف الأسباب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أكتوبر 2026 11:17 صباحاً - حذرت كيم يو- جونج، شقيقة الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون، اليوم الخميس، من اتخاذ "تدابير مضادة جديدة" على حدود بلادها مع كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن مكبرات الصوت المخصصة لبث الدعاية الموجهة ضد كوريا الجنوبية ستكون جاهزة للعمل في غضون أيام.

وقالت كيم يو جونغ، في بيان: "ستكون إجراءاتنا المضادة الجديدة في حالة تأهب كاملة على طول خط الحدود بأكمله، وستكون مكبرات الصوت المناهضة لجمهورية كوريا جاهزة في غضون أيام قليلة".

وبحسب شقيقة الزعيم الكوري، يجب على السلطات الكورية الجنوبية أن تكون مستعدة لأي سيناريو في حال حدوث تصعيد من جانبها.

كما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عنها، أن كوريا الديمقراطية ستردّ بشكل عادل على أي تحركات في المناطق الحدودية.

وأشارت كيم يو جونج، إلى أن تحويل الحدود مع كوريا الجنوبية إلى "حصن" قوي من خلال جهود كوريا الديمقراطية الشعبية، سيقلل بشكل كبير من خطر الصراع العسكري بين البلدين.

تهديدات سابقة وتصاعد التوترات في المنطقة

وفي وقت سابق، هددت كيم يو جونج، كوريا الجنوبية باتخاذ إجراءات انتقامية إذا هددت أمن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وقواتها على الحدود.

وتصاعدت التوترات بشكل أكبر في أعقاب انفجار ألغام أرضية داخل المنطقة منزوعة السلاح في 21 سبتمبر، مما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين.