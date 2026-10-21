بدر عبد العاطى: الاستقرار الداخلى وحكمة القيادة السياسية ركيزتان لفاعلية السياسة الخارجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 01:25 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال جلسة أمن الوطن والمواطن بمنتدى مصر 2026، أن تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي يمثل شرطاً أساسياً لترسيخ سياسة خارجية نشطة وفاعلة، مشدداً على أن السياسة الخارجية المأمولة هي التي تخدم تطلعات ورؤية المواطن والمجتمع المصري.

تأثير الأحداث الدولية على الاقتصاد ومستوى معيشة المواطن

وأوضح الوزير أن التحولات والتحديات المتسارعة على الساحة الدولية أصبحت تلقي بظلالها المباشرة على الأوضاع الداخلية، مشيراً إلى أن اضطرابات حركة الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد والتوريد أثرت بشكل مباشر على أمن الطاقة والأمن الغذائي، ومستوى معيشة المواطنين.

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي أن متابعة وتوجيه السياسة الخارجية لم يعد أمراً رفاهياً، بل يقع في صلب الاهتمامات اليومية للشارع المصري ارتباطاً بمعيشته وأمنه القومي.

تجاوز الأزمات الوجودية واستعادة المكانة الدولية

وفي سياق استرجاع مسار الدولة، أشار وزير الخارجية إلى الضغوط الشديدة والتوصيفات المغلوطة التي واجهتها مصر في عامي 2013 و2014، حيث كان المجتمع الدولي يتحدث حينها عن وجود "أزمة وجودية" ومشاكل معقدة تستدعي التدخل في الشؤون الداخلية.

وأكد أن مصر نجحت في الانتقال من تلك المرحلة الحرجة إلى وضع من الاستقرار والفاعلية الإقليمية والدولية، بفضل الرعاية الإلهية وحكمة القيادة السياسية في إدارة الأزمات والتعامل مع البيئة الإقليمية والدولية شديدة التعقيد.

حضر الجلسة فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، وعدد من القيادات والرموز. وتحدث خلال الجلسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والفريق محمد عبد الرحمن ربيع رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، فيما قدم الجلسة الإعلامي سمير عمر باحترافية شديدة.

واستعرضت جلسة أمن الوطن والمواطن بمنتدى مصر 2026، الجهود المبذولة من وزارة الداخلية لتطوير منظومة الأمن والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، وكذا آليات عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة. كما تطرقت الجلسة إلى التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه مصر وأبعاد السياسة الخارجية المصرية في إقليم مضطرب وعالم متغير.