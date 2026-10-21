اخبار الخليج / اخبار الإمارات

دبي تبني أول فيلا في العالم باستخدام الروبوتات

0 نشر
0 تبليغ

دبي تبني أول فيلا في العالم باستخدام الروبوتات

نشكركم على متابعتكم خبر دبي تبني أول فيلا في العالم باستخدام الروبوتات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 02:38 مساءً - تقود بلدية دبي مشروعاً رائداً لبناء أول فيلا في العالم باستخدام أنظمة البناء الروبوتية، بالتعاون مع تحالف يضم أكثر من 25 شركة متخصصة، إلى جانب جامعات ومراكز بحثية محلية ودولية، بهدف تطوير حلول متقدمة تدعم مستقبل قطاع البناء والتشييد.

يأتي المشروع ضمن جهود البلدية لتوظيف التقنيات المبتكرة في تطوير قطاع البناء، وتعزيز كفاءة عمليات التشييد، واستكشاف حلول مستدامة تسهم في رسم ملامح مستقبل العمران.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا