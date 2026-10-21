نشكركم على متابعتكم خبر دبي تبني أول فيلا في العالم باستخدام الروبوتات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 02:38 مساءً - تقود بلدية دبي مشروعاً رائداً لبناء أول فيلا في العالم باستخدام أنظمة البناء الروبوتية، بالتعاون مع تحالف يضم أكثر من 25 شركة متخصصة، إلى جانب جامعات ومراكز بحثية محلية ودولية، بهدف تطوير حلول متقدمة تدعم مستقبل قطاع البناء والتشييد.

يأتي المشروع ضمن جهود البلدية لتوظيف التقنيات المبتكرة في تطوير قطاع البناء، وتعزيز كفاءة عمليات التشييد، واستكشاف حلول مستدامة تسهم في رسم ملامح مستقبل العمران.