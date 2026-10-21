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ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة (8) ملايين جنيه

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ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة (8) ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 02:17 مساءً - واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال (24) ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من (8) ملايين جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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