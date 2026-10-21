وصول بعثة الجيش الرواندي إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش الرواندي إلى العاصمة المصرية القاهرة، استعدادًا لخوض مواجهة الإياب أمام الزمالك، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك في استقبال بعثة الفريق الرواندي بمطار القاهرة الدولي، حيث حرصوا على الترحيب بأفراد البعثة والمساعدة في إنهاء إجراءات الوصول.



موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي



يستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي في تمام الساعة الثامنة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن لقاء الإياب للدور التمهيدي الثاني من البطولة القارية.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة بأفضلية الفوز في لقاء الذهاب، بعدما نجح في تحقيق انتصار بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي على استاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي.

ويطمح الزمالك إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء العودة، من أجل حسم التأهل ومواصلة مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا.