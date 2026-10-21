وزير الخارجية: مصر ركيزة استقرار المنطقة وتعتمد على الاتزان الاستراتيجى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 01:25 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج خلال منتدى مصر 2026، أنه لولا قوة مؤسسات الدولة وحكمة القيادة السياسية ما كان للسياسة الخارجية المصرية أن تحقق هذا القدر من التقدير والاحترام على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يُنظر إلى مصر ورئيسها كركيزة أساسية وصانع للاستقرار المستدام في منطقة تعج بالأزمات.

شراكات متوازنة

وأوضح الوزير أن مصر تنتهج سياسة خارجية متوازنة بعيدة عن التكتلات والاستقطاب الحاد الذي يشهده العالم اليوم؛ حيث تمكنت من بناء شراكات استراتيجية متزامنة مع القوى الكبرى، كالعلاقات مع الولايات المتحدة والصين وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تعزيز التعاون مع القوى المتوسطة.

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي، أن التوجه العالمي يتجه اليوم نحو نظام دولي متعدد الأقطاب تلعب فيه القوى المتوسطة دوراً محورياً، مشيراً إلى أن مصر تتصدر هذه القوى

عقيدة الاتزان الاستراتيجي والدفاع عن القانون الدولي

وأشار وزير الخارجية إلى أن الإدارة المصرية تنطلق من عقيدة "الاتزان الاستراتيجي" التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس السيسى، موضحاً أن هذه العقيدة لا تعني العزلة أو الحياد السلبي بل تعني الاشتباك الإيجابي مع القضايا واتخاذ مواقف حاسمة وواضحة

وأشار إلى التنسيق المستمر والتطابق في الرؤى مع الدول الشقيقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، صوناً للأمن القومي العربي وثوابت المنطقة.

حضر الجلسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس مصطفى مدبولي رئيس الحكومة وعددا من القيادات والرموز.

وتحدث خلال الجلسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والفريق محمد عبد الرحمن ربيع رئيس الهيئة القومية لادارة الأزمات والطوارىء، فيما قدم الجلسة الإعلامي سمير عمر.

واستعرضت جلسة أمن الوطن والمواطن بمنتدى مصر 2026، الجهود المبذولة من وزارة الداخلية لتطوير منظومة الأمن والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، وكذا آليات عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة.

كما تطرقت الجلسة إلى التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه مصر وأبعاد السياسة الخارجية المصرية في إقليم مضطرب وعالم متغير.