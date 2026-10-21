25 مليون جنيه سنويًا.. الزمالك يحسم عرضه لتجديد عقد أحمد فتوح لمدة 3 مواسم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 02:17 مساءً - استقرت إدارة نادي الزمالك على تقديم عرض مالي بقيمة 25 مليون جنيه سنويًا، من أجل تجديد عقد أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تستهدف الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وضمان استمرار العناصر المهمة خلال المواسم المقبلة.

ويحظى ملف تجديد عقد أحمد فتوح بأولوية لدى مسؤولي القلعة البيضاء، في ظل اقتراب نهاية عقد اللاعب الحالي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يدفع الإدارة إلى تكثيف تحركاتها للتوصل إلى اتفاق بشأن استمراره مع الفريق.



جلسة مرتقبة بين الزمالك وأحمد فتوح في نوفمبر



تخطط إدارة الزمالك لعقد جلسة مع أحمد فتوح ووكيله خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر نوفمبر، لمناقشة تفاصيل العقد الجديد، والاتفاق على المقابل المالي ومدة التعاقد، بما يحقق التوافق بين مطالب اللاعب وإمكانات النادي.

ومن المنتظر أن تتناول الجلسة مختلف بنود الاتفاق المقترح، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين والوصول إلى صيغة نهائية تضمن استمرار الظهير الأيسر ضمن صفوف الفريق الأبيض، نظرًا لأهميته في مركزه.



الزمالك يستهدف تمديد عقد أحمد فتوح 3 مواسم



تتجه نية مسؤولي الزمالك إلى تمديد عقد أحمد فتوح لمدة ثلاثة مواسم إضافية، ضمن خطة الإدارة للحفاظ على العناصر الأساسية وتعزيز الاستقرار الفني داخل الفريق الأول لكرة القدم.

ومن المقرر أن تشهد المفاوضات حسم التفاصيل المتعلقة بالقيمة المالية ومدة العقد الجديد، إلى جانب بقية البنود التعاقدية، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي عقب الاجتماع المرتقب مع اللاعب ووكيله.

وتسعى إدارة الزمالك إلى إنهاء ملف التجديد في أقرب وقت ممكن، لتفادي تعقيد موقف اللاعب مع اقتراب نهاية عقده، وضمان استمراره مع الفريق قبل خوض الاستحقاقات المقبلة.