مجلس النواب يحيل مشروعي قانونين بشأن الصندوق التكافلي لدعم الأسرة وتكريم الشهداء إلى اللجان المشتركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أكتوبر 2026 01:29 مساءً -

أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

وتضمن المشروع الأول، إصدار قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، حيث قرر رئيس المجلس إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

فيما تضمن المشروع الثاني تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وقرر رئيس المجلس إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.