وزارة الخارجية تنعي المواطنة المصرية ضحية الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 02:29 مساءً - تنعي وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ببالغ الأسف وفاة المواطنة المصرية عزة رمزي محمد حسن التي فقدت حياتها جراء الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض.

وتتقدم وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بخالص التعازي والمواساة لأسرة المواطنة المصرية، وندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

وقد أصدر الوزير د. بدر عبد العاطي توجيهات لكل من السفارة والقنصلية بالرياض لمتابعة نقل الجثمان إلى أرض الوطن في اسرع وقت ممكن. كما وجه الوزير عبد العاطي كل من السفير والقنصل بالرياض بزيارة المصابين بالمستشفيات واجراء الاتصالات مع أسرهم وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة لهم حيث قام فريق مشترك من السفارة والقنصلية بزيارة المصابين.

وتتابع السفارة والقنصلية في الرياض التنسيق مع مختلف السلطات في المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تقدم كافة أشكال الدعم للمصابين المصريين سواء فيما يخص الرعاية الطبية أو أية تسهيلات أخرى.

وتكرر الوزارة الإدانة الشديدة لاستمرار الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤكد استنكارها البالغ لتلك الاعتداءات السافرة والتصرفات غير المسئولة وما تحمله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والاستهتار بسلامة المدنيين من مختلف الجنسيات.