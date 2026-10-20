رئيس الوزراء: مشروعات الشراكة مع طلعت مصطفى توفر 6 ملايين فرصة عمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 05:21 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروعات الشراكة تساهم في تعظيم أصول الدولة غير المستغلة، لافتا إلي أن مشروعات البنية التحتية هي السبب الرئيسي في جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية، فضلا عن التشريعات والقوانين والآليات التي أقرتها الدولة لجذب الاستثمار لمصر .

وأضاف الدكتور مصطفي، مدبولي، خلال كلمته بمنتدي مصر 2026، أن الاستثمارات المتوقعة للمشروعات الشراكة الأربعة التى سيتم تنفيذها عبارة عن 11 تريليون جنيه تضخ علي مدار فترة التنفيذ، موضحا أن العوائد الدولة من هذه المشروعات هي مستمرة طواد ترك المشروعات

وأوضح أن المشروعات الأربعة ستقام علي مساحة 37 مليون متر مربع، وتقدر حصيلة الضرايب بنحو 2 تريليون جنيه، وتوفر نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .