الزعيم السيسي يشهد جلسة التنمية العمرانية.. إنشاء 61 مدينة و1.96 مليون وحدة سكنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 07:25 مساءً -

شارك فخامة الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الجلسة استعرضت جهود التنمية العمرانية منذ عام 2014، وما شهدته قطاعات الطرق والموانئ والسكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل من تطوير، إلى جانب جهود توطين صناعة وسائل المواصلات وعربات السكك الحديدية داخل مصر.

وتناولت الجلسة كذلك خطط تطوير المناطق الريفية ومياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء المدن والمناطق السكنية الجديدة، إلى جانب مشروعات تطوير المدن الكبرى وعواصم المحافظات في 13 محافظة، وجهود القضاء على المناطق العشوائية.

وأشار العرض إلى إنشاء 61 مدينة جديدة، وتنفيذ 522 مشروعا في قطاع مياه الشرب، فيما بلغ إجمالي الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها نحو 1.96 مليون وحدة جديدة.