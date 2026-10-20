رئيس الطائفة الإنجيلية: «منتدى مصر 2026» يعزز الحوار والمشاركة ويحول الأفكار إلى مسارات عملية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 06:29 مساءً - أشاد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بانطلاق الجلسات الافتتاحية لـ«منتدى مصر 2026»، مؤكدا أن المنتدى يمثل خطوة مهمة لتوسيع مساحات الحوار الوطني وتعزيز المشاركة المجتمعية وإتاحة الفرصة أمام مختلف الرؤى للمساهمة في صياغة مستقبل الوطن.

وقال زكي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الحوار الجاد والمسؤول يمثل أحد أهم المسارات لتحقيق التطور وبناء مستقبل أكثر استقرارا وتماسكا، مشيرا إلى أن تقدم الدول يتطلب تضافر الجهود واحترام التنوع وتحويل الأفكار إلى خطوات عملية تخدم الإنسان وتحافظ على كرامته.

وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن تقديره للخطوات التي شهدتها مصر في ملف المواطنة وتعزيز حرية العبادة، مشيرا إلى تقنين أوضاع الكنائس وتأسيس هيئة الأوقاف الإنجيلية باعتبارهما من الخطوات التي تعكس أهمية الحوار والتفاهم والعمل المشترك.

وأكد أن دعم الدولة الوطنية وترسيخ مبادئ المساواة وسيادة القانون يسهمان في تعزيز الثقة بين أبناء المجتمع، ويدعمان قدرة المواطنين على المشاركة بصورة أكثر فاعلية في مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

وشدد زكي على أن المشاركة المجتمعية والحوار المسؤول يمثلان أساسا لبناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، مؤكدا أن احترام الإنسان والتنوع داخل المجتمع يدعمان الوحدة الوطنية ويعززان الاستقرار.

واختتم تصريحاته قائلا: «بالحوار نبني الثقة، وبالمشاركة نصنع التقدم، وباحترام الإنسان وتنوعه نؤسس لمستقبل أكثر قوة واستقرارا لوطننا».