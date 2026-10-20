تفاصيل موعد أول امتحان بشهادة البكالوريا المصرية لطلبة ثانية ثانوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 01:25 صباحاً - يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد امتحان شهادة البكالوريا المصرية، بالعام الدراسى 2026ـ2027، وحددت وزارة التربية والتعليم موعد أول امتحان بشهادة البكالوريا المصرية، حيث يؤدى طلاب الصف الثاني المقيدون بنظام البكالوريا الامتحانات مرتين فى العام الدراسي تكون الأولى إجبارية فى شهر مايو بدون رسوم (مجاناً)، وتكون الثانية (اختيارية) في شهر يوليو في ذات العام الدراسي على أن يتم سداد رسم أداء الامتحان قدره 200 جنيه للمادة الواحدة، وفى جميع الأحوال يحق للطلاب التقدم للامتحانات لمدة أربعة أعوام دراسية.

المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها بجميع المواد (600) درجة

ونص القرار على أن تحتسب درجة كل مادة من مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي بكالوريا من (100) درجة، وتُحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدّم لها، وتُرصد كافة درجات محاولاته، وتُحتسب له في كل مادة الدرجة الأعلى في كل المحاولات، ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها بجميع المواد (600) درجة، ويُحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة، وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل إلى مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعمال شأنه بها.