سفير مصر بالرياض يطمئن على حالة المصابين المصريين في السعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أكتوبر 2026 07:21 مساءً - قال جمال الوصيف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من الرياض، إن هناك إدانات واسعة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والمنظمات الدولية للهجمات المستمرة التي تستهدف المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن أحدثها استهدف مطار أبها الدولي ومطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، وأسفر عن وقوع إصابات ووفيات.

استهدف مطار الملك خالد الدولي

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن السفير المصري لدى المملكة العربية السعودية والقنصل العام أجريا زيارة إلى المواطن المصري محمد عبد الله أبو النيل، أحد المصابين جراء الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وأشار إلى أن المواطن المصري أصيب في القدم اليمنى، وخضع لعملية جراحية جرى خلالها تركيب مسمار في القدم، إلى جانب تعرضه لعدد من الكدمات في أنحاء متفرقة من جسده.

تطورات حالته الصحية

وأضاف أن السفير والقنصل العام اطمأنا على الحالة الصحية للمصاب، وتابعا مستوى الرعاية الطبية المقدمة له داخل المستشفى، والتقيا الفريقين الطبي والإداري، إلى جانب الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، للوقوف على تطورات حالته الصحية.

كما أوضح أن الحالة الأخرى لمواطن مصري كانت قد غادرت المستشفى في وقت سابق، بعد تلقي الرعاية العاجلة في قسم الطوارئ، مشيرا إلى أنه لم يحتج إلى الحجز داخل المستشفى، واقتصرت إصاباته على عدد من الكدمات التي تلقى العلاج اللازم لها على الفور.