أخبار اليمن : نائب رئيس المؤتمر يعزي الدكتور قاسم لبوزة بوفاة شقيقه

نائب رئيس المؤتمر يعزي الدكتور قاسم لبوزة بوفاة شقيقهبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور قاسم محمد لبوزة، وإخوانه وآل لبوزة كافة، في وفاة شقيقه العميد ناجي محمد غالب لبوزة، عن عمر ناهز 65 عاماً، قضى معظمه في خدمة الوطن.

وأشاد الدكتور بن حبتور في البرقية بمناقب الفقيد وما تحلى به من صفات حميدة ودماثة أخلاق، وما قدمه خلال مسيرة حياته من عطاء وإسهامات في خدمة الوطن والدفاع عن الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر والوحدة اليمنية.

ونوه بالأدوار التي اضطلع بها الفقيد في خدمة مجتمعه وإسهاماته في معالجة وحل عدد من القضايا المجتمعية، فضلاً عن إسهاماته في تحقيق التنمية بعدد من مديريات محافظة لحج.

وعبّر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وصادق المواساة للدكتور قاسم لبوزة وإخوانه وأسرة الفقيد وآل لبوزة وقبيلة القطيبي بمديرية ردفان محافظة لحج، في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

