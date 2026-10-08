الرئيس السيسى ونظيره الكورى يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أكتوبر 2026 05:25 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الكورى لى جاى ميونغ، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وكوريا الجنوبية.

اتفاقية للتعاون فى مجال التأمينات الاجتماعية

وتم التوقيع على اتفاقية فى مجال التأمينات الاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية، ووقعها عن الجانب المصرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، وعن الجانب الكوري تشو هيون، وزير الخارجية في جمهورية كوريا الجنوبية.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية كوريا الجنوبية بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووقعها عن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، وعن الجانب الكوري باي كيونغ هون، نائب رئيس الوزراء ووزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية ووزارة المناخ والطاقة والبيئة في الجمهورية الكورية الجنوبية بشأن التعاون في مجال الطاقة النظيفة، ووقعها عن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة بجمهورية مصر العربية ووزارة التجارة والصناعة والموارد في جمهورية كوريا، ووقعها عن الجانب المصري المهندس خالد هاشم.

تعاون بحرى بين مصر وكوريا الجنوبية

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة المحيطات ومصايد الأسماك في جمهورية كوريا الجنوبية بشأن التعاون البحري، ووقعها عن الجانب المصري الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وشهد الرئيسان توقيع البيان المشترك بشأن بدء المفاوضات لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين وزارة الاستثمار والتجارة المصرية ووزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية الجنوبية، ووقعه عن الجانب المصري الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة بجمهورية مصر العربية.