نشكركم على متابعتكم خبر مركبات ذكية لرصد التحديات المرورية في أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 8 أكتوبر 2026 09:50 صباحاً - تعمل شركة تحالف الإمارات للذكاء الاصطناعي على تطوير وتنفيذ مجموعة من المشاريع المخصصة للجهات الحكومية، ومن بينها مشروع «في 60»، الذي يعتمد على مركبة مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تجوب مناطق مختلفة في إمارة أبوظبي، لرصد وتحديد المواقع والتقاط الحالات التي قد تؤثر في حركة السير والسلامة على الطرق.

وأوضح محمد الأميري، مهندس ذكاء اصطناعي في الشركة، في تصريحات على هامش قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي «أبوظبي 2026»، أن المشاريع التي تقدمها الشركة تهدف إلى تقديم حلول سريعة وفعالة بالاعتماد على هذه التقنيات المتقدمة. وأضاف الأميري أن المركبة الخاصة بمشروع «في 60» تستطيع رصد عدد من التحديات والمخاطر، من بينها الأشجار المتساقطة على الطرق، والحوادث المرورية التي لم يتم الإبلاغ عنها، إلى جانب إشارات المرور المتعطلة أو أي عوائق أخرى قد تتسبب في إرباك الحركة المرورية. وأشار إلى أن المشروع يتيح رصد هذه الحالات بصورة سريعة وإيصال المعلومات إلى الجهات المختصة، بما يساعدها على تحديد مواقعها والتعامل معها واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت الملائم.