السفير محمد العرابي: الدبلوماسية البرلمانية مطالبة بأن تمثل ضمير العالم في ظل تراجع دور الأمم المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أكتوبر 2026 07:21 مساءً - أكد السفير محمد العرابي، عضو البرلمان العربي، أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل مسارًا مكملًا للدبلوماسية الرسمية، مشددًا على أنها تشكل شبكة أمان وتعد أحد أهم العوامل الداعمة للعلاقات بين الدول، ولا سيما على المستوى الثنائي، وأنها تضطلع بدور محوري في المرحلة الراهنة.

جاء ذلك في مداخلة ألقاها السفير العرابي ممثلا عن البرلمان العربي في حلقة نقاشية حول مستقبل الدبلوماسية البرلمانية، عُقدت على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 153 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة أروشا بتنزانيا.

وأشار السفير العرابي في مداخلته إلى أن خبرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود في مجال الدبلوماسية الرسمية، إلى جانب ممارسته للدبلوماسية البرلمانية منذ عام 2015، تؤكد حتمية التكامل في الأدوار بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية.

وأضاف "العرابي" أن العالم يعيش حاليًا مرحلة يسود فيها "قانون القوة وليس قوة القانون"، وفي ظل ما تواجهه الأمم المتحدة من تراجع في قدرتها على الاضطلاع بدورها، تبرز أهمية الدبلوماسية البرلمانية بوصفها صوتًا يعكس تطلعات الشعوب، وقادرة على التحرك بالتوازي مع الأمم المتحدة، بما يسهم في دعم دورها واستعادة الزخم الذي تحتاج إليه خلال المرحلة المقبلة.