تشيز كيك القرع من غير خبز في ٣ خطوات سهلة

لو عايزة وصفة سريعة ومن غير فرن، جربي تشيز كيك القرع، وصفة سهلة ومش محتاجة خبز، وسريعة التحضير. المكونات: - عبوة واحدة جبنة كريمي طرية. - عبوة واحدة من حشوة التشيز كيك (زي جبنة فيلادلفيا). - ٣/٤ كوباية قرع مسلوق ومهروس. - ١/٤ معلقة صغيرة ملح. - عبوة واحدة من بودنج القرع الجاهز (لو مش متوفر تقدري تحضرية بسهولة بخلط قرع مسلوق ومهروس مع لبن وفانيليا وامزجيهم لحد ما يبقى عندك خليط كريمي ناعم). - ١/٢ كوباية لبن كامل الدسم بارد. - كوباية من كريمة الخفق. - كوباية بسكويت مطحون خشن. - ٤ معالق كبيرة زبدة مملحة دايبة. - ١/٤ كوباية من صوص الكراميل. no bake pumpkin cheesecake No Bake Pumpkin Cheesecake20 طريقة التحضير: ١- باستخدام مضرب كهربائي يدوي، اضربي الجبنة الكريمي على سرعة متوسطة، لحد ما تبقى ناعمة لمدة دقيقتين تقريبا، وبعدين ضيفي حشوة التشيز كيك (الفيلادلفيا)، والقرع المهروس، والملح، واضربيهم مع بعض على سرعة متوسطة لحد ما كل المكونات تمتزج كويس مع بعض لمدة دقيقتين تقريبا. ٢- لو هتستخدمي البودينج الجاهز، هاتي الخليط وامزجية مع اللبن واضربيه لحد ما يبقى قوامه كثيف جدا، ولو هتستخدمي البودينج اللي حضرناه ضيفيه على طول، لخليط الجبنة الكريمي اللي حضرناها في الخطوة اللي فاتت، واضربي الخليط على سرعة متوسطة لحد ما يبقى قوامه ناعم، لمدة دقيقتين تقريبا، بعدين ضيفي كريمة الخفق وقلبيها لحد ما تمتزج كويس، وبعدها انقلي الخليط لصينية مربعة ووزعيه بالتساوي. ٣- في طبق قلبي البسكويت المطحون مع الزبدة الدايبة لحد ما البسكويت كله يتغطي كويس، ورشي البسكويت على وش صينية التشيز كيك بالتساوي، وغطي الصينية بغلاف بلاستيك ودخليها التلاجة لمدة ٨ ساعات على الاقل او طول الليل، وزينيها بصوص الكراميل قبل التقديم، وممكن تزينيها بكريمة الخفق حسب الرغبة.

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