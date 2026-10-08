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الداخلية عن محادثة إباحية تتداولها الإرهابية: صورة الشخص المنسوب إليه التسجيل ضابط بالمعاش منذ 15 عاما ولم يسبق له تولى منصب مساعد وزير

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الداخلية عن محادثة إباحية تتداولها الإرهابية: صورة الشخص المنسوب إليه التسجيل ضابط بالمعاش منذ 15 عاما ولم يسبق له تولى منصب مساعد وزير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أكتوبر 2026 03:37 صباحاً - قالت وزارة الداخلية إنه بالنسبة لما تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى التى تديرها جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، والتى تضمنت صورة لشخص مصحوب بتسجيل صوتى لمحادثة هاتفية إباحية، إدعت خلاله أنه أحد مساعدى وزير الداخلية السابقين.

 

فقد أكد مصدر أمنى أن صورة الشخص المنسوب إليه التسجيل الصوتى ضابط شرطة سابق مُحال للمعاش منذ أكثر من ١٥ عاما، ولم يسبق له تولى منصب مساعد وزير للداخلية، ويأتى ذلك فى إطار سلسلة الأكاذيب والإدعاءات التى دأبت جماعة الإخوان الإرهابية على ترويجها فى إطار محاولاتها اليائسة والمتكررة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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