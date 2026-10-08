أطفال كوريون يغنون "فيها حاجة حلوة" خلال استقبال الرئيس السيسى فى سول

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أكتوبر 2026 01:21 مساءً - شهدت مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الكورية سول، لفتة فنية مميزة، بعدما قدم أطفال كوريون وصلة غنائية تضمنت أغنية فيها حاجة حلوة، وسط أجواء احتفالية خلال المراسم الرسمية.

وقدم الأطفال الأغنية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسط تفاعل من الحضور، في مشهد جمع بين الطابع الرسمي لمراسم الاستقبال والأجواء الفنية التي صاحبتها.

وتفاعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الأطفال عقب انتهاء الوصلة الغنائية، ووجه لهم كلمات إشادة وتشجيع، قبل أن يواصل مراسم الاستقبال.

أغنية مصرية في استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

واختار الأطفال الكوريون تقديم أغنية فيها حاجة حلوة، خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سول، لتضفي لمسة مصرية على مراسم الزيارة الرسمية.

وظهرت أجواء من الود خلال الفقرة الغنائية، مع تفاعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع أداء الأطفال، الذين حرصوا على تقديم الأغنية أمامه ضمن مراسم الاستقبال.

وتأتي هذه الفقرة ضمن المشاهد المصاحبة لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية، والتي تشهد عددًا من اللقاءات والفعاليات الرسمية، إلى جانب مراسم الاستقبال التي أقيمت في العاصمة سول.