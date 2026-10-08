متحدث الوزراء: نشر أكثر من 2500 مقترح للمواطنين عبر منصة منتدى مصر 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أكتوبر 2026 12:29 صباحاً - قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أكثر من 2500 مقترح من المواطنين تم نشرها عبر منصة منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى أن جميع المقترحات تمثل مدخلات مهمة للمنتدى وتسهم في تحديد أولويات النقاش.

وأوضح متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي، مع الإعلامي أسامة كمال، أن هناك هيئة تنظيمية لمنتدى مصر 2026 تتولى التعامل مع مختلف الأمور التنظيمية والفنية، إلى جانب وجود فريق مختص بالأمور اللوجستية وفريق آخر معني بالأمور الموضوعية.

وأشار إلى أن أي مواطن يمكنه الدخول إلى الصفحة الرسمية للمنتدى والتسجيل وطرح مشاركته، فضلًا عن إمكانية طلب حضور المنتدى، موضحًا أن المنصة تتيح للمواطنين طرح الأفكار والمشاركات والانتقادات من خلال الجلسات المختلفة.

وأضاف أن الهيئة التنظيمية تتولى فرز ومراجعة المشاركات التي يتم تلقيها عبر المنصة، موضحًا أن المقترحات المنشورة تتضمن قضايا متنوعة، من بينها سلامة الطرق وربط وسائل التكنولوجيا.

وأكد أن هذه المقترحات تحقق هدفين رئيسيين، أولهما أن تكون جميع الأفكار المطروحة مدخلات للمنتدى والحكومة، بما يساعد على تحديد الأولويات والقضايا التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام، والثاني مراجعة وترتيب آلاف الأفكار المطروحة عبر منصة المنتدى.

ولفت متحدث مجلس الوزراء إلى أن المقترحات التي يتم تلقيها عبر المنصة يتم توجيهها إلى الوزارات المعنية للعمل عليها، مؤكدًا أن جميع المقترحات تمثل مدخلات لمنتدى مصر 2026 ويتم الاستفادة منها في تحديد أولويات النقاش.