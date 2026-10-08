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​بدء التشغيل المباشر لأتوبيسات BRT بين الإسكندرية الزراعي وصن كابيتال اليوم

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​بدء التشغيل المباشر لأتوبيسات BRT بين الإسكندرية الزراعي وصن كابيتال اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أكتوبر 2026 11:17 صباحاً -  

​أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي السريع (BRT) أنه اعتباراً من صباح اليوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026، سيتم تحرك أتوبيسات الـ BRT مباشرة من محطة الإسكندرية الزراعي في اتجاه محطة صن كابيتال والعكس، وذلك في إطار استمرار التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى بالجمهور.

 

​مواعيد التقاطر وتسهيل الحركة

​أوضحت الشركة أن الرحلات ستعمل بزمن تقاطر يبلغ 10 دقائق بين كل أتوبيس والآخر، مع إلغاء الانتظار بمحطة الجولف؛ بما يسهم بشكل مباشر في تسهيل حركة المواطنين المترددين على الأتوبيس الترددي (BRT) واختصار زمن الرحلة.

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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