​بدء التشغيل المباشر لأتوبيسات BRT بين الإسكندرية الزراعي وصن كابيتال اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أكتوبر 2026 11:17 صباحاً -

​أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي السريع (BRT) أنه اعتباراً من صباح اليوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026، سيتم تحرك أتوبيسات الـ BRT مباشرة من محطة الإسكندرية الزراعي في اتجاه محطة صن كابيتال والعكس، وذلك في إطار استمرار التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى بالجمهور.

​مواعيد التقاطر وتسهيل الحركة

​أوضحت الشركة أن الرحلات ستعمل بزمن تقاطر يبلغ 10 دقائق بين كل أتوبيس والآخر، مع إلغاء الانتظار بمحطة الجولف؛ بما يسهم بشكل مباشر في تسهيل حركة المواطنين المترددين على الأتوبيس الترددي (BRT) واختصار زمن الرحلة.