اطّلع على.. أهداف فوز الأهلى على بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أكتوبر 2026 09:37 مساءً - حقق فريق الأهلي بقيادة مدربه الحسين عموتة، فوزًا كبيرًا على منافسه بترول أسيوط، بخمسة أهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، فى الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقدم محمد مجدي أفشة بافتتاح التسجيل لصالح النادي الأهلي في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، وضاعف المغربي سفيان بنجديدة من تقدم المارد الأحمر بهدف ثانٍ في الدقيقة 33 ليبصم على أول أهدافه رفقة المارد الأحمر، فيما أحرز حسين الشحات الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 58 و61 من زمن المباراة، واختتم عمر سيد معوض خماسية الأهلي في الدقيقة 79 من زمن اللقاء.

مجموعة الأهلى في كأس عاصمة مصر

ويتواجد الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، إلى جانب بترول أسيوط والجونة والشرقية وإنبي والمقاولون العرب.

ويستكمل الأهلي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المقاولون العرب يوم 2 ديسمبر على استاد القاهرة، ثم إنبي يوم 20 يناير 2027 على استاد السلام، ويختتم مشواره بمواجهة الجونة يوم 15 فبراير 2027 على استاد القاهرة.