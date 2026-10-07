الأهلى يتقدم على بترول أسيوط بثنائية نظيفة في الشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أكتوبر 2026 07:29 مساءً -

أنهى فريق الأهلي الشوط الأول متقدما على بترول أسيوط بثنائية نظيفة، فى المباراة المقامة بينهما على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

أهداف الأهلى ضد بترول أسيوط

افتتح الأهلى الأهداف مبكرا عن طريق محمد مجدى أفشة في الدقيقة الثانية، الذى استغل ضغط قوي من طاهر محمد طاهر على عبد العزيز زيزو حارس بترول أسيوط، ليستخلص أفشة الكرة ويراوغ الحارس ويضع الأهلى في المقدمة.

وعزز المغربى سفيان بن جديدة تقدم النادى الأهلى على بترول أسيوط بالهدف الثانى في الدقيقة 33، بعد هجمة مرتدة سريعة قادها حسين الشحات ومر من مدافع بترول أسيوط ويمررها للمغربي الذى يضع أول أهدافه مع النادى الأهلى.

وجاء تشكيل الأهلى ضد بترول أسيوط

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: توفيق محمد - ياسين مرعي - أشرف داري - أحمد عيد

خط الوسط: علي محمود - أحمد رضا - أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - سفيان بن جديدة

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وهادي رياض وأكرم توفيق وعمر الساعي وأشرف بن شرقي وعمر سيد معوض وكريم فؤاد ومحمد رأفت ومحمد عبد الله.

تشكيل بترول أسيوط ضد الأهلى

حراسة المرمى: عبد العزيز زيزو

خد الدفاع: عبد الرحمن مدحت، زياد طارق، إبراهيم عباس، عبد الرحمن الخميسي

خط الوسط: حمزاوي، أحمد شكري، أحمد مجدي، أحمد يونس، محمد عيد

خط الهجوم: مصطفى صدفة

البدلاء: أمجد يوسف - محمود علاء - خالد عبد العال - أحمد جمال - عبد الرحمن کشکش كريم كامل - إسماعيل أشرف - فتحي جمال - محمود رشاد - أحمد خالد - أبو بكر فوزي.