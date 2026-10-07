عموتة يختبر بدلاء الأهلي أمام بترول أسيوط قبل قمة الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أكتوبر 2026 05:13 مساءً - كشف المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، عن التشكيل الذي يخوض به مواجهة بترول أسيوط، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، في مباراة يسعى خلالها الجهاز الفني لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين وتجهيزهم للاستحقاقات المقبلة.

ويبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل يضم حمزة علاء في حراسة المرمى، وأمامه توفيق محمد وياسين مرعي وأشرف داري وأحمد عيد في خط الدفاع، بينما يتولى علي محمود وأحمد رضا وأفشة مهمة قيادة وسط الملعب، ويقود الخط الأمامي الثلاثي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وسفيان بن جديدة.

وتكتسب مواجهة بترول أسيوط أهمية خاصة في حسابات الجهاز الفني، باعتبارها اختبارًا عمليًا قبل القمة المرتقبة أمام الزمالك الأحد المقبل في الدوري، حيث يرغب عموتة في استغلال المباراة للوقوف على جاهزية عدد من العناصر ومنح اللاعبين الذين لا يحصلون على فرصة المشاركة بشكل منتظم مساحة أكبر لإثبات أنفسهم، إلى جانب تجربة بعض الحلول الفنية قبل المواجهة الجماهيرية المنتظرة.

ويغيب عن الأهلي في مباراة اليوم كل من ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس بسبب الإصابة، وهو ما دفع الجهاز الفني للاعتماد على بعض البدائل بهدف اختبار مدى جاهزيتهم، خاصة في ظل ضغط المباريات والحاجة إلى وجود أكبر عدد ممكن من اللاعبين في حالة فنية وبدنية جيدة.

ويأمل الأهلي في تحقيق انطلاقة إيجابية بالبطولة، بالتزامن مع منح عناصر الفريق فرصة المشاركة واكتساب المزيد من حساسية المباريات، على أن تمثل مواجهة بترول أسيوط محطة إعداد مهمة قبل الدخول في أجواء القمة أمام الزمالك، والتي تحظى بأهمية كبيرة في حسابات الفريق خلال المرحلة المقبلة.