شيكو بانزا يعود إلى القاهرة استعدادًا لقمة الأهلي.. والجهاز الفني يترقب جاهزيته

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أكتوبر 2026 08:21 مساءً - يترقب نادي الزمالك عودة الأنجولي شيكو بانزا إلى القاهرة خلال 72 ساعة، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده، تمهيدًا للانتظام في تدريبات الفريق استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في قمة الجولة السادسة من بطولة الدوري.

ويشارك شيكو بانزا في الوقت الحالي مع المنتخب الأنجولي ضمن فترة التوقف الدولي، حيث يخوض منتخب بلاده منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مالاوي يوم 6 أكتوبر الجاري.

وبمجرد انتهاء ارتباطه الدولي، سيعود اللاعب إلى القاهرة للانضمام إلى صفوف الزمالك والمشاركة في البرنامج التدريبي المخصص للاستعداد للقمة، على أن يحدد الجهاز الفني موقفه من المشاركة وفقًا لحالته البدنية والفنية.



الجهاز الفني يترقب حالة شيكو بانزا



ويحظى موقف اللاعب باهتمام من الجهاز الفني للزمالك، خاصة في ظل خوضه مباراة دولية مع منتخب أنجولا، إذ يسعى الجهاز إلى الاطمئنان على حالته البدنية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الاعتماد عليه أمام الأهلي.

ومن المنتظر أن يخضع شيكو بانزا للتقييم عقب عودته إلى القاهرة، لتحديد مدى قدرته على المشاركة في تدريبات الفريق بصورة طبيعية، ومدى جاهزيته لخوض مباراة القمة.

في الوقت نفسه، يواصل الزمالك برنامجه التحضيري للمباراة، وسط تركيز كبير من الجهاز الفني واللاعبين، في ظل أهمية مواجهة الأهلي ورغبة الفريق في الوصول إلى اللقاء بأفضل جاهزية ممكنة.