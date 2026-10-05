اجتماع مرتقب لاتحاد الكرة.. ملفات المنتخبات والرعاية والإعلام على طاولة مجلس الإدارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أكتوبر 2026 08:21 مساءً - يستعد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لبحث عدد من الملفات الخاصة بالمنتخبات الوطنية والجوانب التجارية والإعلامية، وذلك خلال اجتماعه المقرر عقده يوم 12 أكتوبر الجاري.

ويتصدر ملف المنتخبات جدول أعمال الاجتماع، حيث يطلع مجلس الإدارة على التقارير الفنية الخاصة بالفرق الوطنية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، مع استعراض ما حققته من نتائج خلال مشاركاتها الأخيرة، إلى جانب مناقشة خطط الإعداد والاستحقاقات المقبلة.

ومن المنتظر أن يحظى المنتخب الوطني الأول باهتمام رئيسي خلال الاجتماع، بالتزامن مع عرض تقارير منتخبي مصر مواليد 2007 و2009، ومراجعة نتائج مشاركاتهما وبرامج الإعداد الموضوعة للفترة المقبلة.



الرعاية التجارية لملابس المنتخبات



كما يبحث مجلس إدارة الاتحاد ملف العروض الخاصة برعاية ملابس المنتخبات الوطنية، في ظل توجه الاتحاد لتعظيم الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة وتطوير منظومة الرعاية.

ويتضمن النقاش تقييم فرص التعاون والرعاية بما يحقق عائدًا مناسبًا للاتحاد، ويسهم في توفير أفضل سبل الدعم للمنتخبات الوطنية خلال ارتباطاتها المقبلة.



تطوير المنظومة الإعلامية



ويمتد جدول الأعمال إلى الجانب الإعلامي، من خلال مناقشة تقرير يتعلق بالسياسة الإعلامية للمنتخبات والمنظومة الإعلامية داخل الاتحاد.

ويستهدف هذا الملف وضع إطار أكثر تنظيمًا للتعامل الإعلامي، والعمل على توحيد الرسائل الصادرة عن الاتحاد والمنتخبات الوطنية، بما يضمن وضوح الخطاب واتساقه، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل مع وسائل الإعلام والجماهير.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة هذه الملفات واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها، في إطار استعداد الاتحاد للمرحلة المقبلة على المستويين الفني والإداري.