الرئيس السيسى يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة وقبرى السادات وناصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أكتوبر 2026 11:37 صباحاً - قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وقبر الرئيسين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر عام 1973.

وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه كان في استقبال الرئيس السيسى عند وصوله إلى منطقة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، حيث أدى حرس الشرف التحية وعزفت الموسيقى السلام الوطني عند وصول الرئيس.

وقام الرئيس السيسى، عقب ذلك، بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول لتعزف الموسيقى سلام الشهيد، ثم حيّا عددًا من قادة حرب أكتوبر، قبل أن يتوجه إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات لوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة، ثم قام الرئيس بتحية أسرة الرئيس الراحل وقادة القوات المسلحة.

وأشار المُتحدث الرسمي، إلى أن مراسم زيارة الرئيس للنصب التذكاري شهدت حضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، بالإضافة إلى حضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى توجه إثر ذلك إلى ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حيث كان في استقباله القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأسرة الزعيم الراحل، وقام بعد ذلك بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روح الزعيم الراحل.