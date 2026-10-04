خطأ شوبير وعبد المجيد يمنح جنوب أفريقيا التقدم أمام مصر بهدف مايلولا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 11:29 مساءً - تقدم منتخب جنوب أفريقيا على نظيره المصري بهدف دون رد، خلال المباراة الودية المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي، بعدما نجح كاسيوس مايلولا في هز شباك الفراعنة مع بداية الشوط الثاني.

وجاء هدف منتخب «الأولاد» في الدقيقة 51، مستغلًا حالة من عدم التفاهم بين مصطفى شوبير وحسام عبد المجيد، ليتمكن مايلولا من استغلال الخطأ ووضع الكرة في مرمى المنتخب المصري.

وتأتي المباراة في ختام معسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي، بعدما خاض الفراعنة مواجهتي أنجولا وجنوب السودان في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وحصدوا 4 نقاط تصدروا بها المجموعة الثانية.

ويتولى الحكم الجزائري نبيل بوخالفة إدارة اللقاء، ويعاونه مواطناه حمزة بوزيت وهيثم بويومة ضمن الطاقم التحكيمي للمباراة.