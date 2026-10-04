بعد 30 دقيقة.. التعادل السلبي يحسم مواجهة مصر وجنوب أفريقيا في استاد القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 11:29 مساءً - استمر التعادل السلبي بين منتخب مصر ونظيره جنوب أفريقيا، بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة الودية المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي.

وتأتي المواجهة في ختام معسكر المنتخب المصري خلال فترة التوقف الدولي، بعدما خاض الفراعنة مباراتين أمام أنجولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، وحصد خلالهما 4 نقاط وضعته على قمة المجموعة الثانية.

ويقود المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة نبيل بوخالفة، ويعاونه كل من حمزة بوزيت وهيثم بويومة.

ويغيب عن صفوف منتخب مصر خلال اللقاء محمد صلاح ومحمد عبد المنعم، بعد مغادرتهما معسكر الفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني، فيما قرر حسام حسن إراحة هيثم حسن وعدم الدفع به أمام جنوب أفريقيا.