مصدر مطلع يرحب بمطالبة الإدارة الأمريكية من الكونجرس إزالة الجزء المحتجز من المعونة العسكرية لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 أكتوبر 2026 08:29 مساءً - رحب مصدر مطلع اليوم /الجمعة/ بمطالبة الحكومة الأمريكية من الكونجرس إزالة الجزء المحتجز من المعونة العسكرية الأمريكية إلى مصر، والتي تبلغ 320 مليون دولار.

جاء ذلك رداً على استفسار حول ما نشر بوسائل الإعلام الاجنبية فى هذا الشأن.

وقال المصدر إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أرسل للكونجرس للمطالبة بالإعفاء من هذا التعليق لجزء من المساعدات.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وأهمية مصر ودورها.