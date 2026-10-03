نشكركم على متابعتكم خبر المبعوث الخاص للإمارات يتسلّم جائزة “صانع التغيير” لعام 2026 من الأمم المتحدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 أكتوبر 2026 08:43 مساءً - يكرّم اليوم قادة من الحكومات والعمل الخيري والأعمال والعلوم والثقافة، خلال حفل جوائز “صنّاع التغيير” لعام 2026 الذي قدمه منتدى الشراكات العالمية بالتعاون مع بعثة مملكة تونغا الدائمة لدى الأمم المتحدة، وذلك في إطار أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشملت قائمة المكرّمين فخامة خوسيه راموس-هورتا، رئيس تيمور-ليستي الحائز على جائزة نوبل للسلام؛ وسعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع؛ والدكتورة آن آيرتس، رئيسة مؤسسة نوفارتس؛ وسعادة الدكتور سرجان كريم، رئيس الدورة الـ62 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتسلم سعادة بدر جعفر الجائزة من أمير دوسال، المؤسس والرئيس لمنتدى الشراكات العالمية، بمقر الأمم المتحدة، ثناءً وتقديراً “لقيادته مسارات التغيير بتفعيل دور الأعمال والعمل الخيري والشراكات لتسريع وتيرة التنمية المستدامة والشاملة.”

وقال أمير دوسال: “يُجسّد بدر جعفر جوهر جائزة صنّاع التغيير بكل معانيها، فقد أثبت على مدى ثلاثة عقود من العمل والسعي والإنجاز، قوة التعاون بين الأعمال والعمل الخيري والشراكات الهادفة وفعاليته في تحقيق التقدم الملموس. قيادته والتزامه إلهامٌ للعاملين في مختلف القطاعات للسعي المتواصل من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.”

وتعليقاً على هذا النجاح، قال سعادة بدر جعفر: “لقب صانع التغيير يأتي بصيغة المفرد، رغم أن التغيير الحقيقي لا يحدث أبداً بجهد فردي. خلاصة واحدة تختزل ما تعلمته من خبرتي في الأعمال والعمل الخيري: ما من قطاع يملك جميع الحلول لوحده. التغيير هيكل متكامل، تضع الحكومة إطاره وتوجيهاته، ويتولى قطاع الأعمال بناء الحلول وتطويرها ونشرها، وبين هذا وذاك يكمن العمل الخيري، المبادر الأول بتحمل المخاطر التي لا يستطيع غيره تحملها، ويواصل عمله حتى بعد خفوت الأضواء والضجيج الإعلامي. هكذا يُصنع التغيير، وفي دولة الإمارات، نؤمن إيماناً راسخاً بالنهج الذي يشمل المجتمع بأسره، لأننا شهدنا ولمسنا نجاحه بأنفسنا، في الداخل ومع شركائنا في الخارج.”

وجدير بالذكر أن سعادة بدر جعفر يكرس جهوده بصفته المبعوث الخاص لتعزيز التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال والعمل الخيري دعماً للأولويات الدبلوماسية والتنموية لدولة الإمارات.

ويعقد طوال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعات خاصة في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لمناقشة محاور جوهرية هي الاستثمار في قطاع المياه تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، ودور العمل الخيري الاستراتيجي في دعم أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية-النيباد؛ والذكاء الاصطناعي والنمو الشامل بالتعاون مع مؤسسة الإمارات.