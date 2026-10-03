نشكركم على متابعتكم خبر بمرسوم من محمد بن راشد.. تعيين مروان بن غليطة رئيساً لمجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 أكتوبر 2026 08:43 مساءً - أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (26) لسنة 2026 بشأن تعيين واستبدال رئيس مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية.

ونص المرسوم على تعيين معالي مروان أحمد بن غليطة رئيساً لمجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية، بدلاً من معالي محمد إبراهيم الشيباني.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.