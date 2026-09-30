تعرف على أماكن وحدات المرور الإلكترونية بالمحافظات بعد قرار إلغاء شرط معدات السلامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 سبتمبر 2026 11:21 مساءً - حددت إدارات المرور مجموعة من الفروع المختصة بالوحدات الإلكترونية بعدد من المحافظات لتخفيف الزحام عن وحدات التراخيص.

يأتي ذلك مع بدء تطبق إدارات المرور نظام الشباك الواحد، وإلغاء شرط معدات السلامة من طفاية الحريق والمثلث العاكس وحقيبة الإسعافات الأولية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتيسير إجراءات استخراج تراخيص السيارات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ونبرز عدد من الفروع المتاحة حاليًا لوحدات المرور الإلكترونية بعدد من المحافظات ومن الفروع المتاحة حاليًا لوحدات المرور الإلكترونية:

محافظة القاهرة:

أولا: وحدات المرور الإلكترونية (مول سيتى ستارز "مدينة نصر" - الطابق السابع) (ميفيدا - القاهرة الجديدة) (سوق السيارات الجديد - طريق العين السخنة) مركز 15 مايو – الشياخة الأولى - افينو مول " Avenue mall" – الرحاب - مسجد الشرطة - التجمع الأول -ايست هب " East Hub " -مدينتى."

ثانيا: خدمات الشباك الواحد (الإدارة العامة لمرور القاهرة) (وحدة تراخيص الشروق) (وحدة تراخيص خدمات الشرطة).

ثالثا: وحدات المرور الإلكترونية المتنقلة

متنقلة شرق القاهرة (نادى هيليوبلوليس - مسجد آل رشدان - نادى الزهور - النادى الأهلى م.نصر - نادى وادى دجلة - نادى الشمس).

متنقلة التحرير (نادى الصيد القطامية - هيئة النيابة العامة - مسجد عمر مكرم - نادى الجزيرة - نادى المعادي).

متنقلة القاهرة الجديدة (مكسيم مول التجمع الخامس).

متنقلة العاصمة الإدارية.

محافظة الجيزة:

أولا: وحدات المرور الإلكترونية:

(داندى مول).

(الحصرى - موقف الحافلات).

ثانيا: خدمات الشباك الواحد:

(وحدة تراخيص العجوزة).

ثالثا: وحدات المرور الإلكترونية المتنقلة:

متنقلة الدقى (نادى الصيد بالدقى - ميدان الثورة بالدقى - نادى الزمالك).

متنقلة أكتوبر (ميدان أركان بالشيخ زايد - حدائق الأهرام).

محافظة الإسكندرية:

أولا: وحدات المرور الإلكترونية ( نادى سبورتنج -مول سان ستيفانو)

ثانيا: وحدات المرور الإلكترونية المتنقلة ( كارفور محرم بك -الأكاديمية البحرية بأبو قير -الساحل الشمالى الكيلو 57)

محافظة الغربية:

وحدة المرور الإلكترونية بنادى طنطا.

خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص طنطا.

محافظة البحر الأحمر:

وحدة المرور الإلكترونية بسيتى سنتر - الغردقة.

خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص الغردقة.

وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (الغردقة - سهل حشيش)

محافظة الشرقية:

خدمات الشباك الواحد

(وحدة تراخيص الزقازيق).

(وحدة تراخيص العاشر).

محافظة أسيوط:

وحدة المرور الإلكترونية "القرية الأولمبية بجامعة أسيوط بجوار مدخل الإستاد".

محافظة المنوفية:

خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص قويسنا.

محافظة الفيوم:

خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص الفيوم.

محافظة المنيا:

خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص المنيا.

محافظة الإسماعيلية:

خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص الإسماعيلية.

محافظة مطروح:

وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مطروح بجوار المحكمة القديمة - العلمين الجديدة).

محافظة بورسعيد:

وحدة المرور الإلكترونية بالحى الإماراتى ببورسعيد.

محافظة القليوبية:

وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (كارفور العبور).