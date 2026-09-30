42 ألف مشجع يصنعون ليلة استثنائية لفلسطين في كونيا بتواجد مصطفى محمد (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 سبتمبر 2026 11:21 مساءً - شهد ملعب نادي كونيا سبور التركي، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، مساء اليوم أجواءً استثنائية خلال المباراة الودية أمام رديف المنتخب الفلسطيني، وسط حضور جماهيري كبير بلغ نحو 42 ألف مشجع.

ليلة دافئة في كونيا من أجل فلسطين

وتحولت المباراة إلى مناسبة تحمل طابعًا إنسانيًا، بعدما توقفت أحداث اللقاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتم إطفاء أضواء الملعب وعرض أسماء الأطفال الذين فقدوا حياتهم في قطاع غزة على شاشات الملعب.

وعقب ذلك، ألقى المشجعون من المدرجات ألعابًا ودمى أطفال إلى أرضية الملعب، في مشهد حمل رسالة تضامن مع الأطفال الفلسطينيين.

وشهد اللقاء أيضًا تفاعلًا جماهيريًا لافتًا مع أهداف المباراة، حيث التزمت المدرجات الصمت عقب تسجيل كونيا سبور هدفه في الدقيقة الثانية، بينما حظي هدف المنتخب الفلسطيني في الدقيقة الثانية عشرة بتصفيق حار وهتافات من نحو 42 ألف مشجع داخل الملعب.

صورة جماعية للاعبي كونيا سبور ومنتخب فلسطين

مصفى محمد بقميص يحمل علم فلسطين مصفى محمد بقميص يحمل علم فلسطين

ملعب كونيا سبور ملعب كونيا سبور

جماهير كونيا سبور تحتفل بمنتخب فلسطين جماهير كونيا سبور تحتفل بمنتخب فلسطين

ضحايا الرياضين الفلسطنيين

رسائل دعم لفلسطين