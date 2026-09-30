رونالدو يغادر معسكر البرتغال بعد غيابه فى مواجهة النرويج ويتجه إلى مدريد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 سبتمبر 2026 11:21 مساءً - غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، معسكر الفريق عقب المؤتمر الصحفي للمدير الفني جورجي جيسوس، في تطور جديد قبل المواجهات المقبلة للمنتخب. وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن رونالدو يستعد للتوجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد على متن طائرته الخاصة، بعد مغادرته معسكر المنتخب.

جيسوس يكشف موقف رونالدو

وكان جورجي جيسوس قد تحدث خلال المؤتمر الصحفي عن موقف رونالدو من المباريات المقبلة، موضحًا أن عدم مشاركة قائد البرتغال أمام النرويج والدنمارك جاء ضمن اتفاق مسبق بينهما.

وأكد المدير الفني أنه يعرف رونالدو جيدًا، مشيرًا إلى أن قرارات مشاركة اللاعب تم اتخاذها بالتنسيق معه، فيما شدد على أن تركيز المنتخب يجب أن ينصب على المجموعة بأكملها. وقال جيسوس إن المنتخب البرتغالي يضم 23 لاعبًا، وليس رونالدو فقط، في إشارة إلى أهمية الاعتماد على جميع عناصر الفريق خلال المرحلة المقبلة.

رونالدو خارج مواجهة النرويج

وكان رونالدو قد غاب عن مواجهة البرتغال الأخيرة أمام النرويج، بعدما قرر جيسوس الإبقاء عليه على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

وتترقب الجماهير البرتغالية موقف رونالدو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الجدل حول قرارات جورجي جيسوس المتعلقة بقائد المنتخب.