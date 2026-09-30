نادر رجب يقوز برئاسة نادي المصرية للاتصالات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 سبتمبر 2026 02:21 مساءً - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي المصرية للاتصالات الرياضي فوز قائمة الدكتور نادر رجب بكامل أفرادها بمقاعد مجلس الإدارة الجديد، خلال الفترة من 2026 إلى 2030، وذلك عقب انتهاء أعمال الفرز بالجمعية العمومية التي أقيمت بمجمع ملاعب النادي بمدينة نصر (قطاع التدريب والتطوير).

وجاء حسم السباق الانتخابي لصالح القائمة التي خاضت الماراثون تحت شعار «معًا نستكمل النجاح»، بعد أن حصدت ثقة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية، لتنطلق مرحلة جديدة في مسيرة النادي الذي تأسس عام 1976 كمؤسسة رياضية واجتماعية بارزة تابعة للشركة المصرية للاتصالات.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي المصرية للاتصالات اكتمال النصاب القانوني بحضور 1051 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، واكتمال عملية التصويت والفرز بعدد 943 صوتا صحيحا، و108 صوتا باطلا.

وأسفرت عملية الفرز عن فوز الدكتور نادر رجب بمنصب رئيس مجلس الإدارة بعدد أصوات مؤيدة 865 صوتا، بنسبة 82.3% من الأصوات.