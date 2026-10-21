أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر المواطنين في سقطرى

الأرصاد يحذّر المواطنين في سقطرىأفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، بتحرك منطقة الضغط الجوي المنخفض المتمركزة جنوب غرب بحر العرب في اتجاه غرب - شمال غرب.

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ترافقها رياح هابطة شديدة على أرخبيل سقطرى وخليج عدن.

فيما قد تهطل أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها وعلى أجزاء من محافظات حجة، والمحويت، وريمة وإب.

وأشار المركز إلى رياح شديدة تتراوح سرعتها بين 15 - 20 عقدة مع هبات رياح قد تصل إلى 30 عقدة تعمل على ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن.

وحذر المركز الصيادين وربابنة السفن من المغامرة والإبحار حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن.

كما حذر المواطنين قاطني أرخبيل سقطرى من العواصف الرعدية ومن التواجد في ممرات السيول.