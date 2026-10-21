عاصم الجزار: المسار الدبلوماسي نهج أصيل للدولة المصرية.. و500 عضو طلبوا الكلمة قبل التصويت على تفويض الرئيس بدعم السعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 06:29 مساءً - أكد الدكتور عاصم الجزار وكيل مجلس النواب ورئيس حزب الجبهة الوطنية أن اعتماد المسار الدبلوماسي لإنهاء الصراعات العسكرية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة يمثل نهجا أصيلا وثابتا للدولة المصرية عبر تاريخها الحديث.

وأوضح الجزار أن تأخر مجلس النواب في إصدار قرار بشأن تفويض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يرجع إلى اقتراب عدد النواب الذين طلبوا الكلمة من 500 عضو، الأمر الذي يتطلب إتاحة الفرصة أمام مختلف الأعضاء للتعبير عن مواقفهم وآرائهم بصورة متساوية، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

وأشار إلى أن المناقشات التي جرت حتى الآن داخل المجلس تعكس اتجاها لدى الأعضاء الذين تحدثوا نحو الموافقة على تفويض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والتضامن معها والدفاع عن أراضيها في مواجهة أي اعتداءات خارجية.

وأضاف أن أي تحرك في هذا الإطار يأتي في ضوء التنسيق المشترك بين مصر والسعودية، وفي إطار العلاقات التي تجمع البلدين وما تمثله من أهمية للأمن والاستقرار الإقليمي.