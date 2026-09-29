الملتقى الثانى للقيادات العربية الشابة يكرم "القاهرة الإخبارية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 04:05 مساءً - كرّم الملتقى الثاني للقيادات العربية الشابة، الذي أقيم تحت شعار «أجيال تحفظ وحدة الأمة» وبرعاية جامعة الدول العربية، قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديرًا لدورها الإعلامي في تعزيز الوعي والتواصل بين الشعوب العربية.

وشهد التكريم حضور الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية، وشادي جمال، نائب رئيس قناة القاهرة الإخبارية، إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء والمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وعدد من الفنانين والإعلاميين.

القاهرة الإخبارية ودورها في تعزيز التواصل العربي

وأكد منظمو الملتقى أن «القاهرة الإخبارية» تحرص على تعزيز التواصل بين الشعوب العربية، وإبراز ما يجمعها من قضايا وتحديات ومصالح مشتركة، في ظل الحاجة إلى إعلام يدرك مسؤولية الكلمة ودورها في جمع الشعوب وعدم التفريق بينها.

وأشاروا إلى أن القناة تصدرت خلال السنوات الماضية المشهد بين القنوات العربية، ليس فقط باعتبارها تقدم خطابًا عربيًا ذا بعد قومي، وإنما أيضًا من خلال اختيار لغة خطاب إعلامي يعبر عن هموم وشواغل العالم العربي.

خطاب إعلامي يركز على القضايا المشتركة

وأضاف منظمو الملتقى أن خطاب «القاهرة الإخبارية» يقوم على الجمع وعدم التفريق، وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر، مؤكدين أن القناة وضعت، من خلال تغطيتها للأحداث والملفات العربية المختلفة، مصلحة الشعوب واستقرار الأوطان في مقدمة أولوياتها.

وأوضحوا أن ذلك ظهر في أكثر من مناسبة، كانت فيها القناة شاهدة ومعبرة عن نبض الشعوب العربية ولسان حالها.

ويهدف الملتقى الثاني للقيادات العربية الشابة إلى تسليط الضوء على أهمية دور الأجيال والمؤسسات المختلفة في الحفاظ على وحدة الأمة العربية، وتعزيز الوعي بالقضايا والمصالح المشتركة، ودعم جسور التواصل بين الشعوب العربية.