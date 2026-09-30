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محافظ الجيزة يستجيب لمسن استوقفه خلال جولته ويوجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له

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  • محافظ الجيزة يستجيب لمسن استوقفه خلال جولته ويوجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له 1/3
  • محافظ الجيزة يستجيب لمسن استوقفه خلال جولته ويوجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له 2/3
  • محافظ الجيزة يستجيب لمسن استوقفه خلال جولته ويوجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له 3/3

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 سبتمبر 2026 01:25 مساءً -  

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة مدير مديرية الشئون الصحية بسرعة التعامل مع شكوى أحد المواطنين من كبار السن والذي استوقفه خلال جولته الميدانية والتعرف على حالته الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

 

وعلى الفور جرى توفير سيارة لنقل المواطن واصطحابه إلى المعهد التذكاري لأبحاث الرمد، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وبالفحص تبين احتياج الحالة إلى إجراء عملية جراحية، وتم تحديد موعد لإجراء العملية مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة وتوفير أوجه الرعاية الصحية للمواطن.

 

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن صحة وسلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات المحافظة مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع الحالات الإنسانية والصحية وتذليل أي معوقات أمام حصول المواطنين على الخدمات والرعاية التي يحتاجون إليها.

 

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أحمد زيدان

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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